Власти назвали инцидент "плановой работой Вооружённых Сил РФ".

Российские Telegram-каналы массово сообщают об очередной попытке "украинских диверсантов" прорваться через границу. В этот раз – в Белгородскую область.

Baza сообщает, что якобы вооруженные автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами диверсанты совершили попытку прорыва границы со стороны села Граны в Харьковской области вечером в пятницу, 19 мая.

"По предварительным данным, перестрелка на границе началась вечером 19 мая. Несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако их атака была отбита", – пишет Telegram-канал.

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Mash пишет, что диверсантов было 15, и после того, как российские пограничники отбили атаку, они вернулись на территорию Украины. Канал Shot также утверджает, что "четверо украинских диверсантов были ранены".

При этом канал "Жесть Белгород" со ссылкой на оперативный штаб Белгородской области заявил, что информация о попытке прорыва границы не соответствует действительности.

"По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооружённых Сил РФ. Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – говорится в сообщении штаба.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщения не комментировал. Со стороны властей РФ также комментариев не было.

Рейды на приграничные регионы РФ - что сообщалось

В начале марта россияне заявили, что "украинская ДРГ" попала на территорию приграничной Брянской области и якобы ранила гражданских.

Украина заявила о своей непричастности. Ответственность за инцидент впоследствии взял "Русский добровольческий корпус" – военное подразделение, которое воюет на стороне Украины с 2014 года и состоит из российских добровольцев.

В начале апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об очередной попытке проникновения на территорию РФ. Тогда бойцы РДК снова взяли ответственность за инцидент и показали видео. Они заявили, что помимо выполнения боевых задач смогли пообщаться с местными жителями.

Кроме того, бойцы заявили, что совершали рейды в Брянскую область и ранее.

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