Власти Новосибирска в очередной раз оконфузились с новогодним катком на главной площади. В прошлом году он был похож на мужской орган, в этом году – то же самое.
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Проектом макета в Facebook поделилась вице-мэр города Анна Терешкова.
Она отметила, что в этом году празднования в городе пройдут «нетипично».
Ранее на Терешкову уже жаловались в полицию за каток похожей формы в 2019 году. Тогда чиновница, чтобы отшутиться на претензии местных жителей о странном подобие катка с пенисом, заявила: «Настоящее искусство должно возбуждать».
Очевидно, Новый год 2021 Новосибирск встретит по такой же схеме, так как каток провокационный: углы еще больше округлили, однако очертания, над которыми хихикала страна, никуда не дели.
Одна из сторон катка выходит, согласно плану, на городскую елку с большой красной звездой.
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