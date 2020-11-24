В этом году празднования в городе пройдут «нетипично».

Власти Новосибирска в очередной раз оконфузились с новогодним катком на главной площади. В прошлом году он был похож на мужской орган, в этом году – то же самое.

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Проектом макета в Facebook поделилась вице-мэр города Анна Терешкова.

Она отметила, что в этом году празднования в городе пройдут «нетипично».

Ранее на Терешкову уже жаловались в полицию за каток похожей формы в 2019 году. Тогда чиновница, чтобы отшутиться на претензии местных жителей о странном подобие катка с пенисом, заявила: «Настоящее искусство должно возбуждать».

Очевидно, Новый год 2021 Новосибирск встретит по такой же схеме, так как каток провокационный: углы еще больше округлили, однако очертания, над которыми хихикала страна, никуда не дели.

Одна из сторон катка выходит, согласно плану, на городскую елку с большой красной звездой.

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Автор: УНИАН