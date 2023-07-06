Журналисты смогли пообщаться с группой пленных россиян, которых украинские бойцы взяли живыми под Бахмутом.

Среди российских подразделений на передовой царит депрессия, потому что снабжение плохое, артиллерия почти не помогает, а командиры под воздействием наркотических веществ отдают бессмысленные самоубийственные приказы. Об этом несколько пленных россиян рассказали корреспонденту CNN.

Журналистам удалось пообщаться с группой пленных россиян, которых украинские бойцы захватили в районе Бахмута. На момент встречи с корреспондентом этих россиян еще не успели передать в руки военной разведки, они находились во временной тюрьме вблизи линии фронта.

"В присутствии двух украинских солдат трое мужчин описали низкий моральный дух в своих окопах, беспорядок и очевидную несостоятельность некоторых российских сил. Похоже, они говорили не под давлением", – пишет CNN.

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Большинство пленных – бывшие российские заключенные, завербованные Министерством обороны РФ и собранные в так называемые отряды "Шторм Z". Украинские солдаты отмечают, что сейчас в плен попадают в основном такие бывшие зэки с похожими историями, которые сильно отличаются от "ярых солдат", которых украинцы пленили в прошлом году.

Пленный россиянин по имени Антон (имя изменено) рассказал, что отбывал свой третий тюремный срок в России за хранение наркотиков, когда ему предложили полную амнистию, если он подпишет шестимесячный контракт с армией и отправится в Украину.

Он утверждает, будто бы не знал, что его отправят непосредственно на передовую. Перед отправкой на фронт заключенные прошли двухнедельную базовую подготовку.

"У нас не было морального духа. Мы рассчитывали держать линию обороны, как нам и обещали. Нам сказали, что только ЧВК Вагнера участвует в активных боевых действиях. И что конкретно мы будем дислоцированы на освобожденных территориях, как нам объяснили ранее", — рассказал другой российский солдат по имени Слава.

Слава тоже сидел в тюрьме, когда Россия вторглась в Украину, и тоже получил предложение "стереть судимость" в обмен на службу в отряде "Шторм Z". Оба россиянина утверждают, что их единственным источником информации о войне были российские государственные СМИ.

Попав в украинский плен, россияне ожидали, что украинцы немедленно примутся их пытать, поэтому просили "лучше убить нас". Эти просьбы вызвали раздражение и возмущение пленивших их украинцев.

"Кто, бл*ть, сказал вам, что мы, бл*ть, вас убьем и порежем? Мы не убиваем, мы не отрезаем я*ца, не перерезаем глотки на камеру, как (вы делаете) в своих видео", – возмущался украинский боец в присутствии американского корреспондента.

Вспоминая тот бой, когда они попали в плен, третий российский солдат по имени Сергей рассказал, что ВСУ нанесли по их подразделению массированный артиллерийский удар. Когда на российские позиции зашли украинские солдаты, большинство россиян были убиты или ранены.

"Я спрятался в окопах. Тех, кто хотел перебежать с одной позиции на другую, просто расстреливали из пулеметов и танков. Наша артиллерия, как обычно, не работала. Потом наши попробовали "Град", но промахнулись. Потом я услышал, как к нам приближаются (украинцы). Я начал кричать "Сдаемся", а потом в нас бросили гранату", — рассказывает он.

Позже украинский солдат объяснил, что во время боя плохо слышно, что кричат российские солдаты.

После пленения украинские военные оказали Сергею первую помощь и отвезли в полевой госпиталь. В отличие от остальных, он контрактник, а не бывший заключенный. Но тоже успел посидеть в тюрьме ранее. Мужчина отметил, что его предыдущий военный опыт не подготовил к тому, что обе стороны называют "мясорубкой" в Бахмуте.

"Это сильно отличалось от того, что я видел по телевизору. Параллельная реальность. Я чувствовал страх, боль и разочарование в своих командирах", — говорит он.

Два других военнопленных, опрошенных CNN, рассказали аналогичные истории. Чтобы получить еду и воду, им приходилось всякий раз совершать 5-километровую прогулку по минным полям в тыл.

Антон говорит, что их непосредственный командир тоже был заключенным. Их командиры "накидались" запасами обезболивающих, вспоминает Слава. В состоянии наркотического опьянения эти командиры отправляли солдат под минометный огонь, "отдавая бессмысленные приказы".

При этом пленные не испытывают особого предвкушения по поводу возможного возвращения в Россию по обмену пленными. Они опасаются получить тюремный срок за сдачу в плен, которая с недавних пор наказывается в России 10 годами заключения.

Ситуация на фронте – последние новости

По данным ISW, ВСУ провели успешные наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись на юго-западной и западной окраинах города. При этом украинские бойцы отбили атаки российских войск в районе Богдановки, Орехово-Васильевки и южнее Берховки.

В Генштабе ВСУ сегодня сообщили, что российские потери с начала вторжения уже составили 232 тысячи человек. Только за последние сутки ликвидированы около 600 оккупантов. Также враг быстро теряет боевую технику – особенно артиллерию и ББМ.

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