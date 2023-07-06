Война против Украины нарушила устоявшуюся национальную стратегию России.

Развязанная против Украины война нарушила устоявшуюся национальную стратегию России. В настоящее время "основное бремя" украинского контрнаступления несут воинские формирования, стянутые со всей России.

Например, 58-я общевойсковая армия РФ, которая обычно обеспечивает безопасность в нестабильном Кавказском регионе, сейчас пытается оборонять позиции в Запорожской области, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

А в районе Великой Новоселки (Донецкая область) удерживать фронт пытаются 5-я общевойсковая армия и морская пехота; хотя они обычно базируются в 7000 км в качестве противовеса китайским силам.

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Оборона россиян вокруг Бахмута в настоящее время в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, обычно дислоцированных на западе России, и которые действуют как "элитные силы" быстрого реагирования в случае напряженности в отношениях с НАТО.

"То, как Россия принимает риски по всей Евразии, показывает, как война нарушила устоявшуюся национальную стратегию России", - отметили в разведке Британии.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, украинские защитники продвигаются на юге и севере от Бахмута, выбивая российские войска из ранее захваченных ими рубежей. Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, ВСУ продолжают ведение наступления на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

В сводке Генштаба 6 июля отмечается, что украинская армия продолжает вести успешное наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на новых позициях. А российские захватчики продолжают бросать большинство сил на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

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