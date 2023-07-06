За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы "отминусовали" еще около 600 российских захватчиков и уничтожили 104 единицы техники и вооружения противника. Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 232,3 тысяч человек.
Кроме того, россияне потеряли:
- 4 068 танков (6 за минувшие сутки),
- 7 932 боевые бронированные машины (15 в сутки),
- 4 310 артиллерийских систем (22 за сутки),
- 657 реактивных систем залпового огня (1 за сутки),
- 404 средства противовоздушной обороны (9 за сутки),
- 3 635 беспилотников оперативно-тактического уровня (21 за сутки),
- 6 888 единиц автомобильной техники и автоцистерн (23 за сутки),
- 605 единиц спецтехники (7 за сутки).
Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных ВСУ российских самолетов – 315, вертолетов ‒ 309, крылатых ракет ‒ 1264, кораблей и катеров - 18.
Как сообщал УНИАН, украинские войска на восточном фронте продолжают обороняться, отражать российские атаки и кое-где наступать, а на юге, в частности на Мелитопольском и Бердянском направлениях, Силы обороны Украины осуществляют контрнаступательные действия и закрепляются на новых позициях.
Российские оккупанты и в дальнейшем продолжают основные свои усилия сосредотачивать на востоке, бросая большую часть своего войска на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.
Всего, за минувшие сутки на этих участках фронта произошло 38 боевых столкновений.