Кроме того, ВСУ и российские оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

ВСУ провели успешные наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись к юго-западу и западу.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете Института приводятся данные о том, что ВСУ отбили атаки российских войск в районе Богдановки, Орехово-Васильевки и южнее Берховки.

При этом, как отметили аналитики со ссылкой на российских военкоров, ВСУ освободили важную высоту возле Клищиевки в 7 км к юго-западу от Бахмута, но не освободили сам населенный пункт. Однако, сам поселок не так стратегически важен, как высоты вокруг него.

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В отчете приводятся данные о том, что районе Клищиевки воюют части российской 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) и отряды "Штурм-Z". В связи с этим аналитики ISW напомнили, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил 72-ю ОМСБр в том, что она покинула стратегическую позицию в Бахмуте, что привело к ликвидации 500 его наемников. А отряды "Штурм-Z", отметили аналитики, перед развертыванием получили крайне мало времени на обучение и подготовку.

Кроме того, ВСУ и российские оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы продвинулись к западу от Веселого в 6 км к северу от Авдеевки. Также в Институте добавили, что в Марьинке действуют подразделения чеченского полка "Север-Ахмат" (входит в состав 78-го мотострелкового полка особого назначения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).

Ситация в Бахмуте

В Бахмуте очень тяжелая ситуация. Там безпрерывно идут бои. Ранее российским оккупантам не удалось взять город, хотя для этого они мобилизировали все силы. Теперь с началом украинского контрнаступления ВСУ выдавливают оккупантов из Бахмута.

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