Диктатор подчеркнул, что государственные ведомства больше не будут закупать иномарки.

Русский диктатор Владимир Путин придумал, как популяризировать российский автопром. Он решил начать с чиновников и приказал всем им ездить на российских автомобилях, то есть "Москвичах" и "Ладах".

Как сообщает Телеграм-канал Shot, об этом диктатор заявил во время одного из совещаний. В частности, Путин объявил, что приказал отменить закупки импортных автомобилей для чиновников.

"Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то это будет скромнее, чем раньше, но ничего страшного. Наоборот, это хорошо. Все наше чиновничество чудесное должно понимать, что надо стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей и другой продукции", - заявил Путин.

При этом он заявил, что импорт тоже должен быть, но такие "базовые вещи", как автомобиль, должны быть отечественными.

Чудеса российского "автопрома"

На фоне санкций РФ решила развивать автопромышленность, но неудачно. В январе-феврале 2022 года продажи машин марки Lada упали на 19,4%. 16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о корпоративном отпуске.

Впоследствии новая Lada Aura феерично подмочила репутацию российского автопрома - машина не завелась во время презентации на Петербургском международном экономическом форуме. Более того, значительное количество автомобилей Lada Vesta NG, поступающих к дилерам, находятся в состоянии "недокомплекта".

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