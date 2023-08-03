Недавно Путин сам признал свою связь с ЧВК "Вагнер", заявив, что Москва официально финансировала наемников.

Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина за преступления "группы Вагнера", сообщает "Голос Америки" со ссылкой на опрошенных экспертов.

"После попытки мятежа руководителя наемников "Группы Вагнера" президент России Владимир Путин признал, что группа боевиков полностью финансировалась из российского бюджета. Это заявление открывает новые возможности для прокуроров Международного уголовного суда расследовать массовые военные преступления боевиков "Вагнера" и проводить прямую связь между этими преступлениями и руководством России, включая Путина", - говорится в статье.

Так, по словам председателя МУС Петра Гофманского, новые ордера на арест зависят в первую очередь от действий прокурора Международного уголовного суда.

Видео дня

"Он может сделать запрос на ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", – говорит Гофманский.

Связь между преступлениями ЧВК "Вагнер" и Путиным

Одним из дел, которые могли бы привести к подобным расследованиям и потенциально – новым ордерам на арест Путина, является дело военных преступлений так называемой частной военной компании "Вагнер".

При этом эксперты отмечают, что трудно доказать связь "группы Вагнера" с органами власти России из-за "двусмысленности" организации.

Но недавно одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками "группы Вагнера" предоставил сам Путин. Он признал, что Москва с мая 2022 года по май 2023 года "полностью финансировала" наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета. По мнению экспертов по международному праву, это заявление сделает более легкой работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные боевиками "Вагнера".

Эксперты отмечают, что хотя финансирование само по себе может быть недостаточным доказательством, чтобы привлечь кого-то к ответственности за международное преступление, Путину уже не удастся отрицать "достаточный контроль" или непосредственную связь с "группой Вагнера".

Таким образом, из-за связи с "группой Вагнера", о которой Путин прямо сам заявил, он может быть целью расследования, и в конечном итоге может быть выдан ордер на его арест Путина Международным уголовным судом из-за деятельности "Группы Вагнера".

Ордер на арест Путина - это стоит унапомнитьть

Это будет уже не первым ордером на арест Путина от МУС. 17 марта Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского обмудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в насильственной депортации украинских детей в РФ.

Теперь Путина могут задержать по требованию трибунала в любом из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

Вас также могут заинтересовать новости: