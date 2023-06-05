Теперь диктатору рассказывают, что у России сплошь победы и нет поражений.

Владимиру Путину перестали сообщать плохие новости о ситуации на фронте и в целом в стране, поскольку он реагирует на них "крайне раздраженно". Об этом информированный источник рассказал изданию ВЧК-ОГПУ.

"На доклады с реальной ситуацией Путин реагировал примерно так: в раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием "западной пропаганды", сгущает вслед за ней "тучи", тогда, как сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников, не совпадающей со сведениями докладчиками", – рассказал источник.

Человек, сообщивший российскому диктатору плохие новости, обычно надолго выпадает из списка людей, допущенных к общению с Путиным. В противовес этому постоянный доступ к российскому президенту имеют те, кто сообщает ему только об успехах, преуменьшая поражения и провалы до уровня мелких неприятностей, которые ни на что не влияют.

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"На данный момент Путину просто перестали приносить "плохие вести", поскольку президент их не хочет слышать, – говорит источник.

Ситуация в Кремле – что известно

Российский оппозиционный публицист Михаил Шейтельман утверждает, что недавняя атака беспилотников в Москве сильно напугала кремлевские элиты и лично Путина. Ситуация настолько нервная, что публично комментировать происшествие отправили "двойника", утверждает Шейтельман.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый также обратил внимание, что Путин в последнее время явно опасается покидать пределы России. Причем дело не в угрозе ареста по ордеру МУС, а в паническом страхе за свою жизнь в целом, считает дипломат.

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