По его словам, двойник "спалился" абсолютно всем, в частности лексикой.

На атаку по Москве реагировал не Путин, а его двойник с позывным "Удмурт". Однако он во всеуслышание спалился.

На проколы указал публицист и писатель Михаил Шейтельман. Этот "спектакль" сразу " сожгли "в Кремле, ведь сначала пресс-секретарь Путина Песков заявил, что диктатор не будет выступать по поводу атаки, а впоследствии он все же появился с трехминутными"размышлениями".

По его словам, на 3 минуты выступает только двойник Путина, а сам диктатор выступает дольше - до десятки минут в стеклянной колбе. Двойника Путина, комментировавшего атаку дронов по Москве, выдало все, уверен публицист.

"Просто взгляните на его лицо - это известный двойник Путина по прозвищу "Урмурт", которого прозвали так за внешность. Вы легко убедитесь через минуту, что это не Путин", - отметил Шейтельман.

По его словам, разные эксперты идентифицируют двойников Путина по физиогномике, но лично он - по лексике. Спражний Путин оперирует определенным набором слов ввиду жизненного опыта, а его двойники используют другую лексику.

Путин-"Удмурт" - человек военный, именно поэтому в своей лексике использует узкие военные термины, которые настоящий Путин-КГБшник даже не знает.

"Использование двойника в этой ситуации свидетельствует о том, что это было критически важно. Утром они еще решают не выпускать Путина, не отрывать от важных дел, а вечером им нужна эта реакция. Видимо, все пошло не так, как они планировали, внутри была большая заворуха, потому что атакована Москва. Видимо, им надо было показать, что Путин жив", - сказал Шейтельман.

Двойники Путина

Слухи о двойниках Путина ходят уже давно, иногда их даже подтверждают официальные лица. В частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, президент России Владимир Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

Также ранее сообщалось, что в сети часто ходят слухи о том, что президент России Владимир Путин умер или серьезно болен и панически боится смерти, а потому на встрече с мировыми лидерами ездят его двойники. При анализе внешности двойников Путина становятся заметны изменения на лице, в походке и даже росте.

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