Лишь недавно диктатор отказался от участия в важном мероприятии.

Президент России Владимир Путин, несмотря на анонсированный ранее визит, не приедет в Турцию после инаугурации Эрдогана, как об этом сообщали турецкие СМИ.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015 - 2019 гг.) Валерий Чалый в интервью "Радио Свобода" отметил, что диктатор имеет боязнь выезда из страны.

"То есть в принципе, я думаю, он не хочет выезжать, опасается выезжать из страны. Но причина не в том, что все говорят, что его арестуют, МКС. Нет. Турция не ратифицировала устав МКС. Она на своей территории такие вещи, конечно, делать не будет. И это 100%. Поэтому не в этом причина. Он боится выезжать вообще из России. Последний раз, если я не ошибаюсь, это было 19 декабря прошлого года", - сказал Чалый.

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Тогда это был визит в Минск, где существует контроль российских спецслужб. Когда таких условий нет, то Путин никуда не едет – боится за свою жизнь.

"А Минск, чтобы было понимание, что все знают, куда он приезжает, там контроль его спецслужб. То есть это его спецслужбы контролируют дворец Лукашенко, они там допущены ко всему контролю. Поэтому там чувствует себя как дома, с точки зрения охраны. Но больше никуда не едет. Он боится за свою жизнь", - добавил Чалый.

Срывы визитов Путина в Турцию: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно сообщал, что Путин может приехать в страну 27 мая. Именно в ту дату проводилось открытие атомной электростанции "Аккую", которая была построена"Росатомом". Однако диктатор приглашение своего коллеги проигнорировал.

Впоследствии турецкое издание Hürriyet вышло с заявлением, что Путин и Зеленский могут по очереди прибыть в Турцию после инаугурации Реджепа Эрдогана, которая запланирована на ближайшие выходные. Сначала планировался приезд российского президента, а затем - украинского. Темами разговоров с Эрдоганом должны стать российско-украинская война и существование зернового соглашения.

Однако помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что не Путин поедет в Турцию, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Причин названо не было.

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