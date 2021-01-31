По этой же статье под домашним арестом находятся Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Мария Алехина и Анастасия Васильева.

В Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

Читайте такжеВласти Москвы готовятся к акциям в поддержку Навального: в центре закроют магазины и кафеОб этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова в Twitter.

«Киру Ярмыш задерживают по ст.91 УПК прямо в спецприемнике. Статус подозреваемой по ч.1 ст.236 УК», - уточнила адвокат.

Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января. По этой же статье под домашним арестом находятся Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Мария Алехина и Анастасия Васильева.

Срок предыдущего ареста ее подзащитной истекал в 23:00. Ярмыш была задержана за полчаса до этого.

Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.

В Москве сторонники оппозиционера планируют собраться на Старой площади, а также на Лубянской площади, где расположена штаб-квартира ФСБ.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН