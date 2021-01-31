В Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.
Читайте такжеВласти Москвы готовятся к акциям в поддержку Навального: в центре закроют магазины и кафеОб этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова в Twitter.
«Киру Ярмыш задерживают по ст.91 УПК прямо в спецприемнике. Статус подозреваемой по ч.1 ст.236 УК», - уточнила адвокат.
Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января. По этой же статье под домашним арестом находятся Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Мария Алехина и Анастасия Васильева.
Срок предыдущего ареста ее подзащитной истекал в 23:00. Ярмыш была задержана за полчаса до этого.
Акции в поддержку Навального: детали
- Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.
- В Москве сторонники оппозиционера планируют собраться на Старой площади, а также на Лубянской площади, где расположена штаб-квартира ФСБ.
- 23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram