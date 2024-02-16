Супруга Навального грозит Путину, а мать отказывется верить.

Российский диктатор Владимир Путин и его пособники должны понести персональную ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила его супруга Юлия.

"Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, его друзья знали, что они понесут ответственность, за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей, с моим мужем. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим в России", – заявила она, выступая на Мюнхенской конференции.

Мать оппозиционера Людмила Навальная отказалась признавать смерть сына.

"Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен", – такую цитату из ее "Фейсбука" приводит "Новая газета". Сам пост в соцсети в настоящее время уже отсутствует.

Смерть Навального: последние новости

Как писал УНИАН, днем 16 февраля российские власти заявили, что самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный умер в тюрьме – якобы из-за отрыва тромба, спровоцировавшего остановку серца.

На это сообщение отреагировали лидеры многих стран, включая Шольца, Макрона и Байдена. В числе первых новость прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Навального убили по приказу Путина.

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