Пурпурно-красное растение "обитает" на соленых лиманах.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, растет сведа солончаковая - красивое яркое растение, которое украшает собой заповедные территории. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, сведа солончаковая (Suaeda salsa) - вид цветковых растений семейства щирицевых. Это пурпурно-красное однолетнее растение до 50 см высотой. Стебель отвесный, разветвленный в основном вверху, желто-коричневый, несколько ребристый. Растет на соленых почвах вдоль лиманов.

Как говорит ученый, яркое растение украшает природные места обитания нацпарка.

Сведа солончаковая: что известно

Сведа - род однолетних растений семейства амарантовых (Amaranthaceae). Род почти космополитический и содержит более 90 видов. В Украине встречается 6 видов. Самые распространенные: сведа простертая, на мокрых солончаках, а также как сорняк, обычный есть в Южной Украине.

Встречается в большом количестве и может быть использован как поташ; сведа высокая, на солончаках и солонцах в приморской полосе, как сорняк на полях и огородах; сведа солончаковая, в литоральной полосе. Также растут сведа ягодная, сведа непонятная, сведа рогатая, сведа приморская паннонская.

Согласно открытым источникам, в средневековье и впоследствии растение собирали и сжигали, а золу использовали как источник карбоната натрия для использования в производстве стекла. В Мексике некоторые виды, такие как Suaeda pulvinata, используются в традиционных блюдах, известных как romeritos.

Также сообщалось, что на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, растет красивое и полезное растение - солончаковая астра обыкновенная. Ученый показал кадры, на которых можно увидеть, что сейчас невероятные цветы похожи на белоснежную "простыню".

Солончаковая астра обыкновенная - многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Распространена на солончаковых лугах и прибрежных районах указанного заповедника. Этот цветок дает ароматный, светлый мед со второй половины июля до сентября. Медосбор астры солончаковой может достигать до 100 кг с гектара.

