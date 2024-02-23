Власти хотят избежать публичного прощания с политиком.

Матери российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что она должна согласиться на тайные похороны сына.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в микроблоге X (ранее - Twitter). По ее словам, час назад следователь позвонил Людмиле с ультиматумом: либо она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо ее сына захоронят в колонии.

"Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра", - написала Ярмыш.

Смерть Навального: последние новости

Как известно, 16 февраля российская ФСИН опубликовала заявление о смерти российского оппозиционера в колонии в Харпе.

Матери Навального заявили, что ее сын скончался "от синдрома внезапной смерти" и отказались выдавать тело. Она записывала обращение к диктатору Путину, в котором просила отдать ей сына.

Украина и ряд европейских стран возложили вину за убийство Навального на Путина и его режим. Сегодня США ввели более 500 новых санкций против России.

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