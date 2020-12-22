В октябре Евросоюз ввел санкции против причастных к отравлению Навального граждан РФ и компаний.

Россия расширила перечень граждан, которым запретила въезд на территорию страны в ответ на введение Евросоюзом новых санкций за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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В Москве возмутились очередным усилением санкционного давления, обвинив ЕС в отсутствии доказательств отравления Навального представителями российских властей. Также Москва называет это "нарушением хельсинских принципов невмешательства во внутренние дела".

"В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении соответствующего перечня представителей стран-членов, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", – сообщили в пресс-службе министерства.

В октябре Евросоюз ввел санкции против причастных к отравлению Навального граждан РФ и компаний.

В перечне оказался НИИ органической химии и технологий, а также шесть россиян. В частности, директор ФСБ, первый заместитель администрации Кремля, глава управления Кремля по внутренней политике, представитель Путина в Сибири.

Отравление Навального: хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления «Новичком» стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы «Новичок».

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Автор: Яна Ставская