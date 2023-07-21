Решение по Гиркину было принято в Кремле после отчета депутата Олега Матвейчева.

Российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали по решению Кремля. Официально же боевик арестован по статье об экстремизме в интернете.

Приближенный к кругам спецслужб Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник пишет, что решение по Гиркину было, скорее всего, принято в Кремле после доклада депутата Госдумы Олега Матвейчева.

В отчете говорилось об угрозах для режима Путина, которые несет в себе радикальная ура-патриотическая риторика отдельных блогеров, в перечне которых оказался и одиозный Гиркин, не раз критиковавший Путина и Шойгу за некомпетентность.

Видео дня

Источник "ВЧК-ОГПУ" не исключает новые громкие задержания российских публичных лиц. "Следуя этой логике, следующими на очереди могут оказаться и другие известные фамилии из его доклада вплоть до Соловьева", - говорится в сообщении СМИ.

Арест Гиркина - главное

Гиркина задержали утром 21 июля. Позже сообщалось, что террориста "прикрыли" по статье об экстремизме в интернете. Сейчас рашист находится в СИЗО, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

На пропагандиста пожаловались якобы двое российских граждан - сотрудник ЧВК "Вагнер" и жительница Москвы в связи с его старыми постами в интернете.

Известно, что боевик неоднократно критиковал и российского президента Владимира Путина, и военное руководство России за некомпетентность. А во время бунта Пригожина террорист поддерживали силы "вагнеровцев".

У самого Гиркина есть политическое движение, которое отличается чрезмерной радикальной риторикой ультраправого характера. Кстати, сегодня, 21 июля, у здания суда был задержан и его соратник - тоже боевик - Павел Губарев.

Вас также могут заинтересовать новости: