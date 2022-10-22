В сети публиковали видео, где он говорил "Слава Украине".

На войне в Украине погиб российский оккупант, вернувшийся воевать после освобождения из плена.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

"Невероятная история. Российского военного Натана Касаткина, который попал в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где называл Путина х*йлом), затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину. Конец оказался немного предсказуемым", - сообщил он.

Видео дня

Он обнародовал скриншот из российского сообщества во "Вконтакте", где его бывшие однокурсники сообщают, что Касаткин ушел из жизни "при исполнении воинского и служебного долга".

Касаткин был ефрейтором, служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде 3-й десантно-штурмовой роты (в/ч 32364, Республика Бурятия, город Улан-Удэ).

Российские пленные в Украине

Как известно, в начале полномасштабной войны в Украине создали сайт, на котором погибших или пленных военных РФ могли идентифицировать их родственники.

Кроме того, в Украине есть государственный проект "Хочу жить", с помощью которого россияне могут сдаться в плен ВСУ.

Украинские журналисты часто берут интервью у пленных. После одного из обменов они показали, как меняется риторика россиян, когда они возвращаются домой.

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