На украинский портал поиска русских военных поступило более 2 тысяч обращений.

Россияне ищут своих родных военных, отправленных в Украину, через украинский сервис "Ищи своих". За первые сутки работы сервиса поступило более 2000 заявок. Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук во время прямого эфира телеканала Рада.

С помощью этого сайта можно идентифицировать российских убитых и пленных военных. В России этот сайт заблокировали, но на него можно зайти с помощью VPN. Также работает Телеграм-канал "Ищи своих".

Россиянки жалуются, что они не могут связать с сыновьями и мужьями, отправленными воевать в Украину. У солдат отобрали документы и телефоны и они не имеют связи с родными.

Напомним, что за время войны погибло или попало в плен около 5300 российских военных. Россия лишь 27 февраля признала, что имеет потери солдат, но не назвала число убитых.

Советник руководители Офиса президента Арестович заявил, что в Министерстве обороны будет создана "горячая" телефонная линия для матерей российских солдат, где они смогут узнать о судьбе своих сыновей.