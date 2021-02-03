В Карачаево-Черкесской республике задержан подполковник российской полиции, который набросился с кулаками на трех гаишников, остановивших его служебный автомобиль.
Об этом в среду, 3 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Инцидент произошел в воскресенье, 31 января, когда заместитель начальника отделения полиции в Карачаевске возвращался на служебном автомобиле, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
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Три сотрудника ДПС остановили машину подполковника, а за отказ предъявить документы - скрутили и доставили в отдел. В результате драки пострадал один из гаишников, у которого диагностировали травму головы.
В отношении подполковника полиции возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Нападение на представителя власти»).
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