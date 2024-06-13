Он заявил, что со странами, которые объявляют санкции против России, необходимо бороться всеми способами.

Бывший российский президент, действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отличился эмоциональными заявлениями из-за новых санкций США против России.

Реакция Медведева появилась в его Telegram-канале. Он заявил, что на объявление новых сакций "вроде бы и не надо реагировать", ведь россияне якобы "научились жить и развиваться с ними". Впрочем, от длинной и эмоциональной реакции скандальный политик не удержался.

"Они - США и их раненые союзницы - объявили нам войну без правил! Как реагировать? Я уже как-то говорил об этом, но нелишне и повторить. Надо ежедневно пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вредить во всем, в чем можно навредить", - заявил Медведев. Видео дня

Он призвал вредить экономикам, институтам и гражданам стран, которые вводят санкции против России. Он заявил, что необходимо лишить граждан этих страны "уверенности в завтрашнем дне".

"Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Наносить ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально уничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неизбежным коллапсом всей критической инфраструктуры. Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Нужно передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!", - заявил Медведев.

Он также заявил, что Запад боится анархии и взрыва преступности в крупных городах, поэтому "нужно помочь в дезорганизации их муниципальной власти".

Кроме того, Медведев призвал устроить союзникам НАТО "войну в космосе и социальные взрывы, не жалея психики людей".

"Они кричат об использовании нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной сумасшедший кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни. И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может сделать свой вклад! Помните: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб", - добавил Медведев.

Новые санкции против России

Как сообщал УНИАН, США ввели новые санкции против Российской Федерации. Под "каток" ограничений на этот раз попали физические и юридические лица в РФ и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

Также в этот раз ограничения коснулись и турецких "друзей" Москвы, которые поставляли станки, инструменты для обработки металла, электронные интегральные схемы, сварочное оборудование, беспилотники и прочее на десятки миллионов долларов.

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