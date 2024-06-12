Искаженную географическую карту кремлевский чиновник разместил на всеобщее обозрение в день России.

Бывший российский президент, действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал фейковую карту страны, где территория Украины "в составе" страны-агрессора. Соответствующий "географический" рисунок он разместил в Telegram-канале сегодня - в день РФ.

Медведев разместил 26-секундное видео с картой, которая "покрывается" российским триколором до Польши, а Украина на рисунке отдельно (как государство) не отмечена. В этом ролике национальные российские цвета - белый, красный, синий - расползаются под гимн РФ.

Справка УНИАН: Согласно открытым источникам, День России (до 2002 года - День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации) - государственный праздник РФ. Отмечается 12 июня - в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Установлен в 1992 году (нерабочий день с 1991 года).

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Другие заявления Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил оскорблениями в адрес западных лидеров и "ядерными" угрозами. Так он отреагировал на призывы отправить на помощь Украине иностранных военных. Медведев обвинил западных лидеров в нежелании логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "повлечет прямое вступление их стран в войну", на которую РФ "придется отвечать". В частности, Медведев угрожает, что ответ будет не на территории Украины. Он пригрозил мировой катастрофой и назвал "хором безответственных негодяев" заявления ряда известных людей о необходимости помочь украинцам отстоять свою независимость.

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