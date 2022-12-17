Один из ведущих российских экспертов заявил, что ракетные удары якобы изменят цены на нефть.

Российский эксперт Михаил Александров предложил нанести ракетный удар по Азербайджану, чтобы остановить поставки нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, об этом Александров заявил во время одной из пропагандистских программ. По его убеждению, конкурентов на рынке нефти нужно устранять ракетами.

"Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это значительно повысит цены на нефть. Надо наносить удары по их нефтедобыче и энергосистеме" - предложил он.

Журналист отметил, что россиянин открыто в эфире федерального канала предложил бомбить соседнее государство просто для того, чтобы повысить цены на нефть.

"Россия одержима войной и убийствами. И эту проблему все равно придется решать. Неадекватный режим будет угрожать, пока его не устранят", - подытожил Казанский.

Захватнические заявления РФ

Летом 2022 года немецкое издание Die Welt писало, что в следующих захватнических планах президента страны-агрессора Владимира Путина может быть Казахстан и Грузия. Эти страны уже готовятся к угрозам.

Казахстан усиливает свою обороноспособность, опасаясь войны с Россией. Кроме того, Нур-Султан переосмысливает положение России в своей внешней политике и налаживает контакты с такими странами, как США, Турция и Китай.

В то же время, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине. Другим странам уже следует готовиться к предстоящему нападению Путина.

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