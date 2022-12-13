Вооруженные "миротворцы" окружили авто журналистов.

Представители азербайджанских СМИ возмущены отношением российских "миротворцев" в Карабахе. Видеодоказательства публикуют пользователи сети.

Как сообщает Report, на одном из роликов "миротворец" РФ повредил автомобиль агентства прикладом автомата, также он грубо обращался с сотрудником СМИ. Вооруженные "миротворцы" окружили авто журналистов.

Report отмечает, что российские "миротворцы" ведут себя как представители гуманитарных организаций в отношении армянских сепаратистов, но нарушают азербайджанские и международные законы в отношении представителей азербайджанских СМИ.

Видео дня

Напомним, в Шуше на участке автодороги под временным контролем российских "миротворцев" уже около суток проходит акция протеста азербайджанских экоактивистов, требующих прекращения экологического террора в Карабахе.

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