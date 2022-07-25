В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (около $918 млн).

В начале года Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Шесть недель спустя, когда российские войска ворвались в Украину, "соседи" получили возможность отплатить за услугу, поддержав вторжение.

Вместо этого единственное государство Центральной Азии, имеющее границу с Россией, заявило о нейтралитете в войне, увеличило оборонный бюджет и начало искать союзников в США, Турции и Китае, пишет WSJ.

Показательный момент наступил в июне, когда Токаев в присутствии Путина поддержал целостность Украины и отказался признавать независимость "ЛНР" и "ДНР". Президент Казахстана назвал их "квазигосударственными территориями". Также он заверил, что Казахстан не будет помогать РФ в обходе санкций.

Издание отмечает, что Казахстан извлек уроки из ожесточенного сопротивления Украины и решил увеличить свой оборонный бюджет аж на 441 млрд тенге (около 918 млн. долларов). Неназванный высокопоставленный чиновник сказал WSJ, что часть средств направят на то, чтобы увеличить военные резервы страны.

Также в материале говорится, что пока некоторые на Западе убеждены, что росссийская армия стала неопасным противником, высокопоставленный чиновник в одной из стран Центральной Азии говорит, что страх перед российскими амбициями только растет.

"Представьте, если бы у них (РФ. – прим.) не было Украины. Мы будем следующими?", – цитируют WSJ слова чиновника.

РФ со своими захватническими амбициями не остановится на Украине

С таким мнением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, другим странам уже следует готовиться к предстоящему нападению Путина,

В частности, как отметил Данилов, речь идет о Казахстане и Молдове.

Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване – это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", – заявил он.

В то же время сам агрессором не раз открыто угрожал Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО. Параллельно российские официальные лица говорят об угрозе РФ со стороны НАТО из-за Крыма и грозятся "превентивными действиями".

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