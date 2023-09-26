По его словам, эта битва точно состоится, потому что "России оставляют все меньше выбора".

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев "отметился" очередной порцией угроз на фоне вооружения Украины западными партнерами.

Новая гневная публикация появилась в Telegram-канале Медведева. В тексте он упомянул о помощи Канады, поставках танков "Абрамс" и обещаниях поставок ракет ATACMS.

"Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок вроде гитлеровской оси, хоть и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими потерями для человечества, чем в 1945-м", - заявил опальный Медведев.

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Другие заявления Медведева

Дмитрий Медведев - топ-шут Кремля, который едва ли не ежедневно выдает чудаковатые "сенсации" и угрозы. 30 июля он заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.

Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позже он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.

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