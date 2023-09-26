Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев "отметился" очередной порцией угроз на фоне вооружения Украины западными партнерами.
Новая гневная публикация появилась в Telegram-канале Медведева. В тексте он упомянул о помощи Канады, поставках танков "Абрамс" и обещаниях поставок ракет ATACMS.
"Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок вроде гитлеровской оси, хоть и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими потерями для человечества, чем в 1945-м", - заявил опальный Медведев.
Другие заявления Медведева
Дмитрий Медведев - топ-шут Кремля, который едва ли не ежедневно выдает чудаковатые "сенсации" и угрозы. 30 июля он заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.
Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позже он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.