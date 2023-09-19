Сегодня Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе.

Бывший лидер РФ Дмитрий Медведев отметился странными намеками в отношении "братской страны" в день начала "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, о которых сегодня объявил Азербайджан.

Чиновник заявил, что Россия судит своих "братьев" по поступкам и не собирается брать на себя ответственность за чужие "бездарные поражения". Соответствующую публикацию зампред Совбеза РФ сделал в Telegram.

"Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примете". Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам". Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию", - указал Медведев.

Он также намекнул, что речь идет о "коллеге", который отказался от части территории своей страны, начал заигрывать с НАТО и отпустил свою жену на запад с "печеньками".

Медведев в своем заявлении, вероятно, говорит об Армении

Отметим, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян 6 сентября впервые приехала в Киев с визитом. Как известно, в своей риторике Москва часто отожествляет украинские власти с НАТО. Также на прошлой неделе Никола Пашинян объявил, что Армения больше не собирается "полагаться" на РФ в вопросах своей безопасности. Он указал, что это был ошибочный курс и что на данный момент в ЕС и США поддерживают реформы страны.

Как известно, сегодня Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от Армении вывести войска с Карабаха (территории, которую искусственно присвоила себе Армения на западе Азербайджана). Там начались боевые действия, Пашинян обвинил Москву в том, что Россия не предупредила Ереван об ударе.

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