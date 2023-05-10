В день "победоносного" праздника спецслужбы РФ задержали местного гражданина Василия из-за "спорного" сочетания цвета одежды.

СМИ выяснили новые детали биографии о 26-летнем Василии, которого спецслужбы РФ задержали на 9 мая из-за "спорного" сочетания цвета одежды.

По данным Baza, во время обыска российские силовики нашли в личных вещах мужчины доказательства "предрасположенности" к Украине. В частности, внимание полицейских привлекла кулинарная книга, в которой были рецепты украинской национальной кухни.

Также сообщается, что Василий исповедует индуизм. Его социальные сети заполнены публикациями на соответствующую тематику.

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В день задержания мужчина вместе со своим знакомым пел мантру (набор слов на санскрите, который считается инструментов расслабления в индуизме, а также буддизме).

Тогда силовиков РФ смутили его традиционные штаны-шаровары (их еще называют афгани). Они раздели Василия до трусов и заставили сидеть в таком виде до момента, пока сменную одежду в отделение не привезли его друзья.

На данный момент Василию вменяют дискредитацию армии РФ из-за желто-голубых штанов. Заседание админсуда назначено на 17 мая.

Задержание Василия на 9 мая

Напомним, что скандальный арест Василия из-за цвета одежды произошел на Большой Дмитровке (центр Москвы) утром 9 мая. Сам мужчина оказался родом из Волгограда. Из-за сине-желтого сочетания цвета одежды на его "повесили" дискредитацию армии России. Ему грозит штраф размером в 50 тысяч рублей.

Также в этот день задержали уборщика психоневрологического интерната №5 Александра. Силовикам не понравилась его куртка.

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