Ранее сегодня в РФ взорвали машину известного террориста Захара Прилепина, он получил тяжелые ранения.

В Нижнем Новгороде местные силовики задержали гражданина Украины по подозрению в покушении на Захар Прилепина. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По данным источников, речь идет о 30-летнем мужчине, который посуточно снял квартиру на окраине Нижнего Новгорода за день до покушения на пропагандиста. Подозрения у российских силовиков он вызвал тем фактом, что родом из Харьковской области.

Известно, что задержанный в прошлом был судим. Где именно – в Украине, или России – не уточняется. Никакой прямой связи задержанного со взрывом автомобиля Прилепина пока не установлено.

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"Известно, что мужчина родом с Украины и недавно получил российское гражданство. 30-летнего жителя Нижегородской области видели местные из деревни Пионерское на протяжении двух дней, он просто ходил по лесу", – пишет канал 112.

Телеграм-канал Mash утверждает, что украинца "повязали в лесополосе", но не уточняется, произошло ли это рядом с местом взрыва и был ли он именно тем же человеком, которого видели в течение двух дней жители упомянутой деревни.

Также утверждается, что других подозреваемых ищут в Подмосковье

Покушение на Захара Прилепина – что известно

В субботу в Нижегородской области совершено покушение на бывшего боевика "ЛНР", известного Z-активиста Захара Прилепина. В его автомобиль заложили бомбу, которая убила водителя и тяжело ранила самого Прилепина.

Ответственность за покушение взяла на себя партизанская группа "АТЕШ", которая действует в основном на оккупированных территориях Украины, но также утверждает, что имеет филиалы в России.

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