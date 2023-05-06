В Нижнем Новгороде местные силовики задержали гражданина Украины по подозрению в покушении на Захар Прилепина. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По данным источников, речь идет о 30-летнем мужчине, который посуточно снял квартиру на окраине Нижнего Новгорода за день до покушения на пропагандиста. Подозрения у российских силовиков он вызвал тем фактом, что родом из Харьковской области.
Известно, что задержанный в прошлом был судим. Где именно – в Украине, или России – не уточняется. Никакой прямой связи задержанного со взрывом автомобиля Прилепина пока не установлено.
"Известно, что мужчина родом с Украины и недавно получил российское гражданство. 30-летнего жителя Нижегородской области видели местные из деревни Пионерское на протяжении двух дней, он просто ходил по лесу", – пишет канал 112.
Телеграм-канал Mash утверждает, что украинца "повязали в лесополосе", но не уточняется, произошло ли это рядом с местом взрыва и был ли он именно тем же человеком, которого видели в течение двух дней жители упомянутой деревни.
Также утверждается, что других подозреваемых ищут в Подмосковье
Покушение на Захара Прилепина – что известно
В субботу в Нижегородской области совершено покушение на бывшего боевика "ЛНР", известного Z-активиста Захара Прилепина. В его автомобиль заложили бомбу, которая убила водителя и тяжело ранила самого Прилепина.
Ответственность за покушение взяла на себя партизанская группа "АТЕШ", которая действует в основном на оккупированных территориях Украины, но также утверждает, что имеет филиалы в России.