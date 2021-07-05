Российские полицейские установили, что мужчина стрелял из охолощенного автомата системы АК.

В подмосковном Можайске полиция задержала 33-летнего мужчину, который открыл огонь из автомата возле ночного клуба на улице Локомотивной.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «МВД Медиа», видно, что во время выстрела мужчина держал в зубах воздушный шарик.

«Мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра его автомобиля полицейскими обнаружено и изъято оружие, которое по результатам исследования является охолощенным автоматом системы АК», - говорится в сообщении.

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По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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Автор: Денис Прядко