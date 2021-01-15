Ставший мемом в интернете "мост глупости" в Санкт-Петербурге "отпраздновал" юбилей – в него врезался двухсотый автомобиль.
Об этом сообщили подписчика паблика «ДТП и ЧП».
На этот раз, пытаясь проехать под переправой на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, разломала себе кузов «Газель».
«Юбилейный, 200-й, у Моста глупости», - сообщили подписчики.
При этом на переправе до сих пор висит баннер, гласящий, что «Газель не проедет».
Примечательно, что после 150-й «Газели» Мосту глупости подарили торт со 150 свечками. С новым юбилеем мост пока не поздравили.
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