На этот раз, пытаясь проехать под переправой на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, разломала себе кузов «Газель».

Ставший мемом в интернете "мост глупости" в Санкт-Петербурге "отпраздновал" юбилей – в него врезался двухсотый автомобиль.

Об этом сообщили подписчика паблика «ДТП и ЧП».

На этот раз, пытаясь проехать под переправой на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, разломала себе кузов «Газель».

«Юбилейный, 200-й, у Моста глупости», - сообщили подписчики.

При этом на переправе до сих пор висит баннер, гласящий, что «Газель не проедет».

Примечательно, что после 150-й «Газели» Мосту глупости подарили торт со 150 свечками. С новым юбилеем мост пока не поздравили.

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Автор: Денис Прядко