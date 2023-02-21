Кроме ликов святых на броне напечатают тексты молитв.

Хозяйственное управление Министерства внутренних дел РФ покупает походные бронепанели с изображениями святых и молитвами для московской полиции.

Как пишет российское издание "Полигон медиа", МВД собирается купить 111 боковых или дополнительных пластин для бронежилетов такого плана.

В частности, с Георгием Победоносцем, Архангелом Михаилом и образом Казанской Божьей Матери. Кроме ликов святых на броне напечатают тексты молитв.

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В требованиях к плитам указано, что они должны быть размером 16 на 12 см, иметь толщину 7 мм, обеспечивать защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь. Стоимость закупки пока неизвестна.

Война в Украине - позиция РПЦ

Русская православная церковь активно поддерживает российское вторжение в Украину. При этом Патриарх РПЦ Кирилл утверждает, что "Россия никогда ни на кого не нападала, лишь защищала свои границы".

Он мотивирует россиян принимать участие в захватнической войне против Украины, осуждая россиян, которые боятся мобилизации и выезжают за пределы РФ из-за страха умереть в войне, и заявляя, что российской молодежи долгие годы насаждались ложные ценности.

Священники РПЦ заявляют, что украинцы "прославляют антихриста", потому пощады не может быть ни для украинских солдат, ни для женщин и детей.

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