Он призвал молиться за то, чтобы "священные рубежи" России оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества".

Московский патриарх Кирилл (Владимир Гундяев - УНИАН) отметился циничной проповедью о "миролюбивой России".

Ряд лживых заявлений он сделал во время проповеди в Архангельском соборе Кремля на Радоницу, девятый день после Пасхи.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она лишь защищала свои границы", - заявил он.

Кирилл добавил, что церковь просит похороненных в Архангельском соборе святых молиться за то, чтобы "священные рубежи" России оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества".

Как сообщал УНИАН, народные депутаты предлагают ввести санкции против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще трех представителей этой церкви.

В парламенте зарегистрировали соответствующий проект постановления.

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