Отказаться можно, но если придется сделать это дважды - центр занятости снимает человека с учета.

В России центры занятости начали предлагать соискателям в качестве вакансий службу по контракту. Если дважды отказаться от нее, человек перестанет получать пособие. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что направление на службу по контракту начали выдавать с тех пор, как Министерство труда наладило контакты с военкоматами на местах. В свою очередь Минобороны РФ размещает свои вакансии на портале "Работа России", центры занятости берут эти вакансии и направляют претендентам.

"Недавно стало известно о случае в Новосибирской области: там соискатель подал заявку на программу переподготовки, чтобы бесплатно освоить профессию психолога, но ему выдали направление на собеседование в пехотинцы", - говорится в статье. Видео дня

Издание указывает, что специальности могут быть разные: радист, пехотинец, танкист и другие - это зависит от потребностей регионального военкомата. При этом предлагать могут только ту специальность, которая стоит у претендента в военном билете. Отказаться можно, но если придется сделать это дважды - центр занятости снимает человека с учета и прекращает с ним работать. В случае же первого отказа ту же вакансию не предложат.

"Сейчас центры занятости также предлагают жителям Центрального федерального округа устроиться "разнорабочими" в Курскую область: рыть окопы и расчищать завалы после обстрелов. Работодатель предлагает 8-10 тысяч рублей в день и срочный договор на 2 недели, а также питание и проживание", - информирует СМИ.

Возможность объявления мобилизации в России

Эксперт по военной контрразведке Михаил Притула рассказал, какой может быть новая мобилизация в РФ. По его словам, РФ теряет 40 тысяч бойцов в месяц, но в случае объявления мобилизации в России постараются не трогать Москву и Санкт-Петербург.

Также УНИАН сообщал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно заявил, что в 2025 году Кремль будет вынужден или прекращать войну против Украины, или провести новую мобилизацию.

По его словам, Путин будет пытаться тянуть с этим решением до последнего, ведь российский диктатор боится политической нестабильности в случае объявления новой масштабной мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: