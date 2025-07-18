Осложнение погоды ожидается и по Одесской области.

В Одессе накануне выходных, 18 июля, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 18 июля ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области, где также будут грозы и шквалы.

Видео дня

Из-за непогоды в Одесской области объявлен І уровень опасности, желтый.

В пятницу, 18 июля, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь, ночью местами значительный. Гроза, местами град.

Ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, местами во время грозы шквал до 15-20 м/с. Температура по области составит +25°...+30°.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и гроза. Ветер будет 9-14 м/с, во время грозы шквалы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +26°...+28°. Температура морской воды 21-22°.

Вдоль побережья Одесской области 18 июля также будут дожди. Температура воздуха от +25° до +30°. Ветер: 6-11 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с. Волнение моря легкое, уровень моря безопасный.

Вас также могут заинтересовать новости: