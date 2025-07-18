На Днепропетровщине россияне попали в электровоз, погиб машинист.

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области дронами и КАБами, в результате ударов есть погибшие и раненые.

Как отметил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району, погиб 52-летний мужчина. Еще двое мужчин, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте. Также повреждено транспортное предприятие.

Как сообщили впоследствии в "Укрзализныце", россияне попали в электровоз.

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"Машинист погиб, его помощник - ранен, но в стабильном состоянии", - сообщили в компании.

Обновлено 10.12. Впоследствии Лысак заявил, что российские оккупанты ударили беспилотниками по Каменскому району.

Позже он сообщил, что в Каменском районе – двое погибших - мужчина и женщина.

"На месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома", - отметил глава ОВА.

Также россияне атаковали КАБами Запорожскую область. Как сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, в Степногорской громаде погиб 64-летний мужчина, его тело обнаружили на месте прилета.

"Враг попал по жилой застройке. Возник пожар в нескольких многоэтажных домах", - добавил Федоров.

Кроме того, утром около 4.40 враг нанес удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева Харьковской области. Как сообщила городской голова Галина Минаева, в результате удара известно о 4 раненых. Также повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 18 июля (с 21.30 17 июля) противник атаковал Украину 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск. Основным направлением удара были прифронтовые территории на востоке страны.

Украинская ПВО сбила 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны, также 6 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - сообщили в ПС.

Российские атаки по Украине

В ночь с 15 на 16 июля россияне массированно атаковали Винницу, в результате чего в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру, 8 человек травмированы. Также в результате атаки был поврежден завод польской компании Barlinek. А в ночь на 17 июля россияне атаковали Днепр - погиб один человек, еще 5 пострадали.

В то же время в последние несколько дней атаки на Киев россияне не совершали. Украинцы и некоторые эксперты придерживаются мнения, что Путин дал приказ прекратить обстрелы Киева, пока здесь находился спецпредставитель Трампа Кит Келлог. В то же время военный эксперт Александр Коваленко считает, что, скорее всего, это было просто случайным совпадением, а не сознательной паузой.

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