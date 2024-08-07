Россия исчерпала все запасы "добровольцев", и теперь остается только гнать на фронт новых мобилизованных.

Уже в следующем году Кремль будет вынужден либо прекращать войну, либо объявлять новую волну принудительной мобилизации. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого цитирует Forbes Украина.

"Если продолжится затяжная война, то не позднее, чем летом 2025 года Россия столкнется с дилеммой: либо останавливать это все, либо объявлять повторную масштабную мобилизацию", - сказал он.

По мнению Буданова, Путин будет пытаться тянуть с решением до последнего, ведь боится политической нестабильности в случае объявления новой масштабной мобилизации.

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По словам главы ГУР, долгое время Россия не имела особых проблем с вербовкой пушечного мяса, но три месяца назад начались проблемы. Буданов отметил, что до недавнего времени Россия могла обходиться завербованными заключенными и добровольцами, которые соблазнились на большие деньги, которые им обещают за отправку на фронт.

"Суммы дошли, в зависимости от региона, до 2 млн российских рублей. Это огромные деньги для России. Ответ очевиден - поток добровольцев катастрофически уменьшается. И в последние месяцы армия РФ впервые столкнулась с кадровым недобором. У России есть план по мобилизации, и согласно ему зафиксировано почти 10% недобора", - отметил Буданов.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, Россия уже посчитала, на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса. Оккупанты считают, что в условиях тотальной мобилизации, Украина будет воевать как минимум до 2033 года. А при определенных условиях и еще дольше.

Также мы рассказывали, что наступательные действия российских оккупантов, которые продолжаются сейчас, завершатся через полтора-два месяца. Такой прогноз сделал Кирилл Буданов. По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает".

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