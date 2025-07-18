Санкции США против Международного уголовного суда также затрудняют привлечение России к ответственности за похищения.

Сокращение США помощи иностранным государствам и санкции администрации Дональда Трампа против Международного уголовного суда затрудняют поиски тысяч украинских детей, похищенных Россией во время войны с Украиной. Об этом заявила посланница Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир, курирующая усилия Совета Европы по возвращению депортированных украинских детей, пишет Politico.

Она отметила, что уже видны признаки того, как прекращение финансовой поддержки США программ по розыску детей затрудняет их освобождение, поскольку перебои с финансированием добавляют неопределённости в деятельность этих организаций.

Некоторым организациям удалось сохранить часть отслеживаемых данных. Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения готовилась к увольнению своих украинских сотрудников 1 июля, но частные пожертвования в последнюю минуту обеспечили ее существование до октября.

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"Европейским странам придётся это финансировать. Мы не можем прекратить отслеживать их, а затем снова начать отслеживать в ближайшие месяцы. Поэтому это должно продолжаться", - заявила она.

Санкции США против Международного уголовного суда также затрудняют задачу привлечения России к ответственности за похищения, добавила Рейкфьорд Гюльфадоттир.

"Люди боятся сотрудничать с независимыми судами, чтобы поддерживать основанный на правилах порядок и международное право, потому что боятся последствий для администрации США", — сказала она.

При этом чиновница подчеркнула, что освобождение детей является важной частью процесса, направленного на окончательное прекращение войны на Украине.

"Это не подлежащая обсуждению основополагающая часть справедливого мира — возвращение этих детей", — сказала Рейкфьорд Гилфадоттир.

Депортация украинских детей

Напомним, в марте администрация Трампа сократила финансирование программ по отл\следживанию похищенных украинских детей в рамках заморозки расходов США на помощь иностранным государствам.

Госдепартамент позднее в том же месяце заявил о возобновлении финансирования, однако лишь на короткий срок. Правозащитные организации тогда предупреждали, что это может серьёзно нарушить работу групп, отслеживающих местонахождение и благополучие детей.

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