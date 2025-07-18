Синоптики прогнозируют грозы и сильные порывы ветра.

В Харькове накануне выходных, 18 июля, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня по городу ожидается гроза.

В Харьковской области, кроме грозы, еще будут шквалы до 15-20 м/с.

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Синоптики призвали жителей быть внимательными и осторожными. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В четверг, 18 июля, на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Кое-где раздадутся грозы, местами возможен шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с. Температура 25-30°, местами до 33-35°. В Харькове днем также ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в городе 28-30°.

В пятницу, 19 июля, погода останется неустойчивой. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами вероятен град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, но во время гроз возможны шквалы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 17-22°, днем 26-31°.

Суббота, 20 июля, принесет переменную облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер останется переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32°.

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