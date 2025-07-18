Россияне иногда симулируют продвижение.на фронте.

Россияне на фронте постоянно пытаются прорвать украинскую оборону и ищут слабые места, однако им приходится платить за это еще большую цену, чем ранее. Как рассказывают The Economist украинские бойцы, распространение дронов и их развитие позволяют уничтожать российских солдат с еще большей эффективностью.

Как рассказал изданию полковник Егор Деревянко, командир 93-й бригады, в начале июня украинская разведка сообщила, что Константиновка и Покровск станут целью летнего наступления россиян, но пока он не видит никаких приготовлений к этому. Более того, по его словам, россияне иногда симулируют продвижение.

"Неделю назад на соседних Ступочках в пятый раз был спущен русский флаг с помощью дрона. Российские солдаты ложно заявили, что они захватили деревню. По его словам, такие отчеты поступают по цепочке командования, и офицеры "получают медали", - говорится в статье.

Видео дня

По словам полковника Деревянко, каждый день россияне ищут слабые места в украинской обороне. Небольшие группы плохо вооруженных и неподготовленных солдат отправляются на миссии, которые обычно являются самоубийственными. При этом если они продвигаются вперед и остаются в живых, за ними следуют другие, однако потери их очень высоки.

"Россияне постепенно продвигаются вперед, но цена в человеческих жизнях чрезвычайно высока и продолжает расти. Если год назад технологии позволяли "убить 50 русских", говорит Деревянко, "то теперь это в пять раз больше".

В то же время российские дроны также патрулируют окрестности, и, как говорит Деревянко, ни одно место в Константиновке не является безопасным: вражеские БПЛА могут видеть почти все. При этом некоторые районы более опасны, чем другие. Так, железнодорожный вокзал закрыт для доступа: он находится в зоне досягаемости российских оптоволоконных дронов. На дорогах, ведущих в город, водителей защищают туннели из сетей. Военные автомобили оснащены противодроновыми сетями или металлическими ограждениями.

При этом, как отмечает Деревянко, если восемнадцать месяцев назад дроны могли поражать цель в радиусе 5 км от линии фронта, то сейчас этот радиус увеличился до 15 км.

"Мы контролируем землю" вокруг Константиновки, говорит Деревянко, "но русские контролируют 90% неба", - говорит он.

Но дронов, предупреждает он, недостаточно. Он рад, что Дональд Трамп возобновит поставки Украине 155-мм снарядов. Если они получат это оружие, говорит он, "мы сможем помешать им захватить эти города".

Война в Украине - новости

Как писал Reuters, Украина запускает схему, согласно которой иностранніе компании могут прислать свои разработки в Украину, провести онлайн-тренинги по их применению и затем ждать отчеты о применении этого оружия непосредственно на поле боя.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США работают над "мегасоглашением", в соответствии с которым Соединенные Штаты будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева приобрести определенную партию оружия у Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: