УНИАН подготовил подборку новых фильмов – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главная премьера в кинотеатрах Украины на этой неделе – трогательный фэнтези "Жизнь Чака" с Томом Хиддлстоном в главной роли, снятый по совершенно нетипичному для "короля ужасов" Стивена Кинга одноименному рассказу.

Также на "больших экранах" на этой неделе можно будет посмотреть семейный анимационный фильм "Смурфы", реинкарнацию молодежного слэшера "Я знаю, что вы совершили прошлым летом", триллер "Кровавый лидер" с Джудоб Лоу, австрийско-немецкую трагикомедию "Павлин" и еще несколько новинок.

Онлайн, тем временем, можно будет посмотреть музыкальный фильм "Майли Сайрус: Что-то прекрасное" и южнокорейский триллер "От стены до стены" со звездой "Игры в кальмара" Кан Ха Нолем в главной роли.

Подробнее обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Жизнь Чака

The Life of Chuck (США, 2025, фантастика/драма)

В центре сюжета фильма, снятого на основе самого нетипичного рассказа "короля ужасов" Стивена Кинга – обычный мужчина Чак Кранц, чье имя внезапно становится известным на весь город благодаря поздравлению, появляющемуся повсюду – на баннерах, радио, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но говорят: если он умрет – с ним погибнет весь мир.

Главную роль в ленте исполнил британский актер Том Хиддлстон, известный по образу Локи в фильмах и сериалах Marvel, а также по ролям в фильмах "Багровый пик", "Конг: Остров Черепа", "Выживут только любовники" и многим другим. В то же время, маленького и юного Чака сыграли дебютант Бенджамин Паяк и Джейкоб Трембле ("Комната", "Доктор Сон").

Кроме того, в фильме задействованы Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", "Марсианин"), Марк Хэмилл (франшиза "Звездные войны"), Карен Гиллан (франшизы "Стражи Галактики", "Джуманджи", сериал "Доктор Кто"), Мэттью Лиллард (франшизы "Пять ночей у Фредди", "Крик"), Аннализа Бассо ("Виджа: Происхождение зла", сериалы "Сквозь снег"), К'орианка Килчер ("Новый мир", сериал "Алиенист"), Кейт Сигел ("Виджа: происхождение зла", сериалы "Полуночная месса", "Призраки дома на холме") и другие.

Сценаристом, режиссером, монтажером и продюсером "Жизни Чака" выступил настоящий мастер хоррора Майк Флэнаган (сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Полуночный клуб", "Падение дома Ашеров"), который уже не впервые работает с прозой Стивена Кинга – в частности, ранее он экранизировал произведения "Доктор Сон" и "Игра Джеральда".

Мировая премьера "Жизни Чака" состоялась на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) осенью 2024 года, где он получил приз зрительских симпатий.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 88% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Смурфы

Smurfs (США, 2025, комедия/приключения/семейный/анимация)

Мультфильм, являющийся очередным перезапуском серии фильмов "Смурфики" в 2010-х годов, снят на основе известных бельгийских комиксов (на родине они тоже экранизировались в 1960-1970-х годах). На этот раз, когда Папу Смурфа таинственно похищают коварные колдуны Разамель и Гаргамель, его дочь Смурфетка берет на себя ответственность и возглавляет Смурфиков в новом увлекательном приключении, чтобы освободить его.

В оригинальной версии главных героев озвучили такие звезды Голливуда, как певица Рианна ("Морской бой", "Восемь подруг Оушена"), Курт Рассел ("За бортом", "Омерзительная восьмерка", франшиза "Форсаж"), Джеймс Корден ("Кошки", "Кролик Петрик"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), Сандра О (сериалы "Убивая Еву", "Анатомия Грей"), Наташа Лионне (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Покерфейс") и другие.

В украинском дубляже главные герои мультфильма заговорили голосами Оксаны Гринько, Михаила Кришталя, Дмитрия Завадского, Григория Бакланова, Оксаны Гутцайт, Виталины Библив и других.

Снял мультфильм американский режиссер Крис Миллер ("Шрек 3", "Кот в сапогах").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

I Know What You Did Last Summer (США, Австралия, 2025, триллер/ужасы)

Четвертая часть популярной на рубеже 1990-2000-х годов молодежной слэшер-франшизы является одновременно римейком первого фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997) и прямым продолжением второго "Я до сих пор знаю, что вы сделали прошлым летом" (1998). В наши дни, спустя год после ужасной аварии, которую пятеро друзей пытались скрыть, их внезапно начинает терроризировать тот, кто знает об их страшной тайне. Помочь молодым людям смогут лишь те, кто смогли пережить подобное много лет назад.

Главные роли в фильме сыграли Мэдлин Клайн ("Достать ножи: Стеклянная луковица", сериал "Внешние отмели"), Чейз Суи Вондерс ("Маленькая смерть", сериал "Город в огне"), Джона Гауэр-Кинг ("Русалочка", "Прекрасное несовершенство"), Сара Пиджон (сериал "Прекрасные мелочи") и Тайрик Уизерс (сериал "Игра").

Кроме того, из предыдущих фильмов серии вернулись герои Фредди Принца-младшего ("Это все она", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Рождество с тобой") и Дженнифер Лав Хьюитт ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Сердцеедки", сериал "Мыслить как преступник").

Сняла фильм американский режиссер Дженнифер Кейтин Робинсон, которая до этого поставила комедийный триллер "Отомсти за меня" (2022) и вместе с Тайкой Вайтити написала сценарий к супергеройскому экшну "Тор: Любовь и гром" (2022).

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Кровавый лидер

The Order (США, Великобритания, Канада, 2024, триллер/драма)

В центре сюжета фильма, также известного под локализованными названиями "Порядок" и "Безмолвное братство" – агент ФБР Терри Хаск, который начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа под названием "The Order", которую возглавляет безжалостный лидер-неонацист, который намерен объявить войну правительству США.

Главные роли в фильме сыграли Джуд Лоу ("Гаттака", "Талантливый мистер Рипли", "Капитан Марвел", франшиза "Шерлок Холмс") и Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Меню", "Ренфилд", "Носферату", "Супермен", франшиза "Люди Икс").

Также в нем задействованы Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться", "Холодный расчет", франшиза "Люди Икс"), Джерни Смоллетт ("Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", "Спайдерхед", сериалы "Настоящая кровь", "Страна Лавкрафта", "Дым"), Одесса Янг ("Ширли", "Проклятые", сериалы "Противостояние", "Узкая дорога на глубокий север") и другие.

Режиссером фильма выступил австралиец Джастин Курзель, наиболее известный по фильмам "Макбет", "Кредо убийцы" и "Правдивая история банды Келли", а также сериалу "Узкая дорога на глубокий север".

Мировая премьера "Кровавого лидера" состоялась на 81-м Венецианском международном кинофестивале 31 августа 2024 года, где он боролся за "Золотого льва" и получил в основном положительные отзывы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Павлин

Pfau – Bin ich echt? / Peacock (Германия, Авистрия, 2024, комедия/драма)

Главный герой фильма – мужчина по имени Маттиас, который в совершенстве овладел искусством перевоплощения на заказ: воспитанный парень, идеальный сын, напарник для споров. Ежедневная игра в притворство дается ему легко, но самым большим вызовом для него становится – быть собой.

Главную роль в фильме сыграл немецкий актер Альбрехт Шух ("На Западном фронте без перемен", "Ход короля", "Берлин, Александерплац"). За эту роль он получил национальную кинопремию Австрии 2025 года.

Режиссером фильма выступил Бернгард Венгер.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков (правда, на основе лишь 11 отзывов).

Интересные факты о фильме вскоре читайте в нашем отдельном материале.

Свадьба в Коста-Рике

A Costa Rican Wedding (США, Канада, 2025, комедия/романтика)

Главная героиня фильма Эмили получает неожиданное приглашение на свадьбу в экзотической Коста-Рике и готовится к яркому отпуску, полному солнца, танцев и радости. Но все значительно усложняется, когда на ее плечи ложится важная миссия – передать обручальное кольцо невесте, ее лучшей подруге с детства, Фиби. Но когда драгоценность внезапно исчезает, Эмили вместе с еще одним свидетелем – ее полной противоположностью – вынуждены объединить усилия. Между ними постоянно вспыхивают споры, но впереди – только один путь: через приключения, риски и загадки, которые будут встречаться на каждом шагу. В этом ярком калейдоскопе событий они открывают друг друга с неожиданных сторон. И возможно, в погоне за потерянным кольцом, между двумя совершенно разными людьми зародится нечто большее, чем просто сотрудничество?

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Стюардесса Наташа спасает Мону Лизу

Natacha (presque) hôtesse de l'air (Франция, Бельгия, 2025, комедия)

В центре сюжета – французская девушка по имени Наташа, которая с детства мечтала взлететь выше ограничений и стереотипов. Быть не "чьей-то женой", а стюардессой – независимой, уверенной, с билетом в новую жизнь. И вот когда мечта уже совсем рядом, судьба снова подбрасывает сюрприз: кто-то задумал похитить "Мону Лизу", и Наташа случайно оказывается в центре авантюры. Ее первый рабочий день превращается в погоню, сплошное безумие, загадки, да еще и подбрасывает крайне подозрительного попутчика. Но, возможно, именно это сумасшедшее приключение и поможет ей понять, кем она является на самом деле.

Главную роль в фильме сыграла Камилль Лу ("Сезон охоты", "Свадьба только для своих").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов.

Майли Сайрус: Кое-что прекрасное

Miley Cyrus: Something Beautiful (США, 2025, музыка)

"Кое-что прекрасное" – это уникальная поп-опера, вдохновленная фэнтези, которая содержит тринадцать оригинальных новых песен из визуального альбома "Что-то прекрасное" поп-иконы Майли Сайрус. Эксклюзивное сведение звука для театрального релиза оформил Алан Мейерсон ("Дюна. Часть первая", "Темный рыцарь", "Дюнкерк").

Режиссерами и авторами сценария выступили сама Майли Сайрус, а также Джейкоб Биксенман (снимал большинство видеоклипов певицы с 2023 года) и Брендан Уолтер (снимал клипы для таких известных исполнителей, как Sia, Weezer, Lorde, Fall Out Boy, Panic! at the Disco, Green Day, Marina, Shawn Mendes и многих других).

Фильм "Майли Сайрус: Кое-что прекрасное" уже вышел в кинотеатрах США 12 июня.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов.

Для широкой международной аудитории фильм станет доступен на Disney+ с 16 июля 2025 года.

От стены к стене

Wall to Wall (Южная Корея, 2025, драма/триллер)

В центре сюжета фильма – мужчина, который потратил все сбережения на новую квартиру, но потом узнал, что в ней его ждут тревожные звуки, неприязненные соседи и жуткие тайны.

Главную роль в фильме сыграл Кан Ха Ноль – звезда второго и третьего сезонов "Игры в кальмара" (игрок 388).

Фильм станет доступен на Netflix с 18 июля 2025 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2025 года – на этой неделе на Paramount+ стартует третий сезон научно-фантастического сериала "Звездный путь: Дивные новые миры", а на Netflix выйдет триллер "Неукротимый".

Марина Григоренко