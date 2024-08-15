В случае объявления мобилизации в России постараются не трогать Москву и Санкт-Петербург, считает Притула.

Сейчас Россия теряет в месяц около 40 тысяч солдат-оккупантов. Не исключено, что в Кремле пойдут на объявление новой волны мобилизации.

"40 тысяч – это приблизительная цифра их потерь в месяц. Столько же они "докупают" населения. Даже когда они тратят на одну "тушу" 20 тысяч долларов максимум, а то и меньше, эта цифра для них абсолютно приемлема. 80 миллионов в месяц они тратят для того, чтобы продвигаться понемногу и держать войну", – рассказал в эфире телеканала "Киев24" военный эксперт, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может объявить мобилизацию, чтобы удержать власть. Притула отметил, что списки могут состоять из людей, которых кто-то "не хочет видеть вокруг себя".

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"Кто-то "сдаст" мужа любовницы и так далее – такие бытовые вещи у них нормальные. Таким образом они и наберут эту 500-тысячную армию. Будут стараться не трогать Москву, не трогать Санкт-Петербург, а пройтись по таким местам, которые не угрожают власти в Москве. Таким образом они решат этот вопрос", – констатировал Михаил Притула.

Возможность объявления мобилизации в России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно заявил, что в 2025 году Кремль будет вынужден или прекращать войну против Украины, или объявлять новую волну принудительной мобилизации. По его словам, Путин будет пытаться тянуть с этим решением до последнего, ведь российский диктатор боится политической нестабильности в случае объявления новой масштабной мобилизации.

В то же время народный депутат Валентин Наливайченко убежден, что россияне не поддержат введение военного положения и объявления мобилизации в России. По его мнению, граждане страны-агрессора в случае призыва будут массово сдаваться в плен ВСУ.

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