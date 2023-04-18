На пакете с иконками написали, что это для молитвы.

Российским оккупантам на фронт передали святую воду и иконки с Путиным.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ". В посылке от партии "Единая Россия" захватчики нашли воду, крупы, консервы и пакет с иконками, в который вложили лист с надписью "Для молитвы". "Гуманитарку" получили мобилизованные, которые находятся на Запорожском направлении.

"Нам типы привозят волонтёрку, а мы им скидываем видос, что получили, всё понравилось. Но в этот раз что-то пошло не так. Мы думали, прислали нам, не забывают, праздник всё-таки скоро, а оказалось, что всё-таки не в празднике дело. Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полнейший п*здец", - рассказал оккупант.

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Напомним, еще в 2020 году в сети появилась информация о том, что в аэропорту Питера продают икону с изображением Путина. До этого другую икону заметили в оккупированном Алчевске Луганской области.

Осенью в русской православной церкви, которая активно поддерживает войну в Украине, призвали россиян не покупать свечи, которые "замораживают отношения с военкоматом".

Кроме того, представители РПЦ показывают оккупантам икону погибшего коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Этой зимой стало известно, что московская полиция закупит для своих сотрудников бронепанели с молитвами и иконами.

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