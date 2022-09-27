Мобилизация сможет "примирить" Украину и РФ, считают в РПЦ.

Российская православная церковь поддерживает мобилизацию на кровавую войну против Украины.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, патриарх РПЦ Кирилл в своей проповеди поддержал объявленную в России мобилизацию и назвал ее способом "примирить" Украину и РФ.

"Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества", – сказал он.

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Он убежден, что "примирение" позволит ввести Украину в пространство РПЦ. Также считает, что оно не должно идти по пути "опасных компромиссов".

Примечательно, что на фоне мобилизации, из-за которой россияне массово покидают страну, в РФ активизировались шарлатаны. В частности, тюменский эзотерик предлагает россиянам приобрести свечу с названием "Забудь меня, военкомат", которая, как предполагается, должна помочь избежать повестки.

РПЦ решительно осуждает это и призывает россиян не покупать такие товары. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что такие товары должны вызывать у россиян отвращение.

"Любая эзотерика является средством разрушения человеческой личности, парализации свободы человека, угнетения его воли и, в конечном счете, средством потери человеческого облика", — заявил представитель РПЦ.

Кипшидзе напомнил, что недобросовестные коммерсанты стараются заработать на чем угодно.

Мобилизация в России - что стоит знать

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации военных в запасе. Позднее был опубликован указ российского диктатора, который, однако, не предусматривает, что призыву подлежат только военнослужащие запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек, но в СМИ появлялась информация о намерении собрать 1-1,2 миллиона человек.

Запрет на выезд для подпадающих под мобилизацию мужчин обсуждается, что еще не введен. Тем не менее, россиян уже перестали выпускать из страны на основании запретов от военкоматов.

Россияне массово бегут в первую очередь в страны, с которыми до сих пор действует безвизовый режим. По состоянию на вечер субботы, как сообщалось, выехали более 200 тысяч мужчин.

В течение последней неделе на российско-грузинской границе сохраняются километровые очереди из желающих покинуть Россию. 26 сентября РФ стянула к погранпункту военных и БТР – на случай попытки массового прорыва границы. Уже 27 сентября стало известно, что российские войска развернут мобилизационный пункт на границе, в пункте пропуска "Верхний Ларс" уже раздают повестки.

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