цей матеріал доступний українською

Боевикам "ЛНР" предлагают молиться на икону Путина (фото)

11:36, 03 июня 2019
Русский міръ
159 0
Владимир Путин / REUTERS

Такая икона появилась в оккупированном Алчевске. Фото опубликовал блогер Денис Казанский.

На фото бородатый мужчина держит в руках икону с изображением российского президента, рядом с ним стоит девочка в камуфляже и шапке.

Икона Путина / фото twitter.com/den_kazansky

Пользователи соцсети оставили множество язвительных комментариев под фото.

"Тяжелый случай", " У кого пациенты сбежали", "Новая секта", "Новорос обыкновенный", "Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правоеещё и сережку вставили", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" президенту России Владимиру Путину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЛНР#Владимир Путин