Боевикам "ЛНР" предлагают молиться на икону Путина (фото)
11:36, 03 июня 2019Русский міръ
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В соцсетях высмеяли икону с российским президентом.
Владимир Путин / REUTERS
В "ЛНР" предлагают помолиться на икону с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина.
Такая икона появилась в оккупированном Алчевске. Фото опубликовал блогер Денис Казанский.
На фото бородатый мужчина держит в руках икону с изображением российского президента, рядом с ним стоит девочка в камуфляже и шапке.
Икона Путина / фото twitter.com/den_kazansky
Пользователи соцсети оставили множество язвительных комментариев под фото.
"Тяжелый случай", " У кого пациенты сбежали", "Новая секта", "Новорос обыкновенный", "Путину пририсовали ушки Чебурашки, а в правоеещё и сережку вставили", - пишут под фото.
Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора неизвестные установили "надгробие" президенту России Владимиру Путину.
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