Насильник предупредил, что теперь своих жертв он не будет оставлять в живых, чтобы они не рассказывали о нападениях.

В Перми по УДО (условно-досрочному освобождению от наказания) из тюрьмы вышел 33-летний Анатолий Ф. из Чайковского, который избивал и насиловал своих жертв.

Об этом сообщает «В Курсе.ру».

По словам следователей, после задержания, вместо сожаления, мужчина обещал продолжить калечить судьбы девушек, когда выйдет. Только на этот раз он предупредил, что своих жертв не будет оставлять в живых, чтобы они не рассказывали о нападениях.

«Пусть не шляются, где попало», - добавил на суде насильник.

Чтобы подчеркнуть жестокость и опасность Анатолия издание приводит историю изнасилования 26-летней жительницы Перми. Девушка отдыхала ночью в баре в Свердловском районе. Она вышла на улицу, чтобы освежиться и поняла, что потеряла телефон. Там к ней подошел молодой человек спортивного телосложения и предложил помочь в поисках. Это был Анатолий Ф. Но он отвел девушку за здание клуба, где избил ее и изнасиловал.

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«После того, как все было сделано, увидел, что я встаю, тогда он разбежался и со всей силы ударил ногой по лицу. У меня сломался нос, и я потеряла зубы, они оказались у меня в руках», - рассказала девушка следователям.

Очнулась Мария только на утро, одна в подворотне. Помогли случайные прохожие, которые вызвали ей скорую.

Еще одной жертвой сексуального маньяка в 2015 году стала 19-летняя жительница Краснокамска.

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Автор: Денис Прядко