По его словам, пока перспектива переговоров "не просматривается".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому завершению войны против Украины. Впрочем, это возможно только на основании того, что она уже успела оккупировать.

Как сообщает пропагандистское РИА Новости, об этом Лавров заявил во время выступления в Госдуме в среду, 14 февраля.

"Мы остаемся открытыми для политико - дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации", - заявил Лавров.

Глава российского МИД отметил, что поскольку "западные страны" не хотят учитывать интересы Москвы и реалии, сложившиеся "на земле", то вариантов договориться "пока не просматривается".

Лавров убеждает, что якобы "Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения". По его версии, российская армия якобы "успешно действует" на "украинском театре военных действий", а "на Западе уже больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать одержать победу Путину".

Переговоры Украины и России: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января представитель Китая в ООН заявил, что Россия и Украина должны "активизировать свое взаимодействие", чтобы мирные переговоры возобновились в ближайшее время. Он сказал, что Китай "всегда выступает за мир и диалог" и "глубоко обеспокоен" ситуацией в Украине.

Однако в Офисе президента Украины неоднократно говорили, что Украина может начать переговоры с Российской Федерацией, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения. Результат переговоров во многом зависит от стартовой позиции.

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