Советник Офиса президента отметил, что ему нравится формула, что все войны заканчиваются миром.

Украина может начать переговоры с Российской Федерацией, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения. Исход переговоров во многом зависит от стартовой позиции.

"Мне очень нравится формула, что все войны заканчиваются миром. Это понятно, вопрос в том, в какой позиции ты находишься, когда начинаешь эти переговоры. Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения, и у них начались процессы, про которые говорит Данилов (секретарь СНБО Алексей Данилов – УНИАН), - социальное напряжение, те или другие внутренние бунты, - то тогда да, безусловно, переговоры", - заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

При этом он указал, что вопрос отказа РФ от ядерного оружия в ходе этих переговоров возможен в случае, когда Москва получит глобальное поражение.

"Что такое глобальное поражение? Россия больше не сможет доминировать не только в Европе, а вообще в глобальном политическом процессе. РФ не будет иметь для этого никаких ресурсов, не сможет использовать то или иное право вето в Совбезе ООН, не будет иметь поддержки ряда других авторитарных стран, потому что будет считаться страной, которая проиграла войну", - подытожил советник главы ОПУ.

Переговоры с Россией - последние новости

В СМИ появились сообщение о проведении "тайной встречи" США и союзников с Украиной по мирному плану, где Киев хотел заручиться поддержкой для проведения переговоров с Россией.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия активно вкладывается в военное производство, а также увеличит армию 2,5-3,5 миллиона, поэтому в случае замораживания войны, РФ станет втрое мощнее.

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