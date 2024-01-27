Секретарь СНБО также резко прокомментировал и деятельность Международного комитета Красного Креста.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал ООН странной институцией, которая хорошо относится к представителю РФ и при этом игнорирует недопуск к месту падения Ил-76.

"ООН - странная институция, она, извиняюсь, в объятиях лапает этого Лаврова, целуется в десна и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же это тогда за ООН? Чем она занимается?", - возмутился он в комментарии "Украинскому радио".

Также Данилов резко осудил и действия Международного комитета Красного Креста. По его словам, представители организации должны были бы прибыть на место происшествия в течение первых часов.

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"Я хорошо помню трагедию, которая произошла 8 января 2020 года, когда сбили в Тегеране наш самолет, и я точно помню наши действия. В 11 вечера наш самолет сел в Тегеране и наши специалисты осматривали место происшествия и собирали те доказательства, которые надо было собрать. Если россияне никого туда не пускают – так они могут там наплести такого, что и на уши не наденешь", – пояснил секретарь СНБО.

Падение Ил-76 в России - что известно

24 января в Белгородской области России упал Ил-76, на борту которого, по утверждениям россиян, якобы было 65 военнопленных.

Пока ООН не может установить были ли на борту сбитого в Белгородской области российского самолета Ил-76 украинские военнопленные.

26 января в ГУР заявили, что Россия не передавала Красному Кресту информацию об украинских пленных по обмену 24 января, который не состоялся.

Впоследствии в МККК заявили, что если на борту Ил-76 были пленные, их тела должны передать Украине.

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