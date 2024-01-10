Китай призывает "все стороны в этом конфликте сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

Представитель Китая в ООН заявил, что Россия и Украина должны "активизировать свое взаимодействие", чтобы мирные переговоры возобновились в ближайшее время.

В комментариях, которые могут вызвать раздражение Украины, которая считает, что Россия не готова к мирным переговорам, он сказал, что обе стороны должны "активизировать дипломатические усилия", пишет Sky News.

Он сказал, что Китай "всегда выступает за мир и диалог" и "глубоко обеспокоен" ситуацией в Украине. Китай призывает "все стороны в этом конфликте сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", сказал он.

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Пекин сохранил прочные торговые связи с Россией, несмотря на вторжение в Украину, а китайские государственные СМИ распространяли российскую пропаганду. Лидеры стран Си Цзиньпин и Владимир Путин также неоднократно публично демонстрировали свои тесные связи.

Возможность переговоров с РФ

В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и представителями стран Глобального Юга. Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения мирных переговоров с Россией, сообщают источники Bloomberg.

Утверждается, что встреча прошла 16 декабря в Саудовской Аравии. Секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. По словам собеседников, меньший формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение так называемой "формулы мира" в Украине и планов по продвижению процесса мирного урегулирования, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в войне Украины с Россией настало время "для дипломатии", добавив, что твердая поддержка Киева со стороны Запада имеет решающее значение для обеспечения серьезных переговоров.

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